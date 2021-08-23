Анджелина Джоли завела инстаграм и побила рекорд Энистон

Известная голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли завела аккаунт в инстаграме и пообещала рассказывать истории афганцев на фоне сложившейся в этой стране ситуации.
В своей первой публикации Джоли разместила письмо афганской девушки-подростка, в котором она рассказывает об изменении обстановки с приходом к власти радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Согласно рассказу девушки, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «всех боятся» и считают, что нарушаются права людей.
В описании к публикации актриса написала:
Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в инстаграм, чтобы делиться их историями и голосами людей по всему миру, которые борются за элементарные права человека.
Талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После этого тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.
За первые 15 минут инстаграм Джоли набрал миллион подписчиков. Таким образом актриса побила инстаграм-рекорд коллеги Дженнифер Энистон. Напомним, первым постом звезды «Друзей» стала фотография с коллегами по сериалу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэттом ЛеБланом, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу, собравший 8 млн лайков и сотни комментариев за 17 часов.
Напомним, в августе вышел финальный трейлер экранизации комиксов «Вечные», в котором Джоли исполнила роль бесстрашной воительницы Тены, бессмертной супергероини, защищающей человечество от гуманоидов Девиантов.