Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли

Студия Marvel Entertainment опубликовала финальный трейлер экранизации комиксов «Вечные».

Главные герои фильма Хлои Чжао — бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3318791867085?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на «Оскаре 2021» лучшим режиссером. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.

Вечные 2021 / США 16+ драма боевик фантастика фэнтези Хочу посмотреть