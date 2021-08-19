Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли

Студия Marvel Entertainment опубликовала финальный трейлер экранизации комиксов «Вечные».
Главные герои фильма Хлои Чжао — бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты.
В картине снялись Анджелина Джоли (она сыграла бесстрашную воительницу Тену и демонстрирует в ролике навыки ведения боя), Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден и другие.
«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на «Оскаре 2021» лучшим режиссером. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.
Российская премьера «Вечных» запланирована на 4 ноября 2021 года. Изначально премьера кинокомикса была намечена на ноябрь 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.