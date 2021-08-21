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21 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом

Звезды посетили специальный показ картины «Воспоминания»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера фильма «Воспоминания».
 
Мероприятие посетили  Ирина Хакамада, Настасья Самбурская, Полина Гренц, Ксения Суркова, Татьяна Мингалимова, Алина Акилова, Наталья Краснова, Ирина Тонева, Мария Гончарук, Светлана Степанковская и другие.

Воспоминания
2021/США16+мелодраматриллердетективфантастика
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Фантастическая драма Лизы Джой «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях рассказывает о недалеком будущем. Из-за глобального потепления Майами практически погружен под воду, и частный детектив Ник Баннистер помогает клиентам вернуть важные воспоминания, чтобы они могли заново пережить прошлое. 

В широкий прокат картина выйдет 26 августа.

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