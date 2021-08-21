Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом

Фантастическая драма Лизы Джой «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях рассказывает о недалеком будущем. Из-за глобального потепления Майами практически погружен под воду, и частный детектив Ник Баннистер помогает клиентам вернуть важные воспоминания, чтобы они могли заново пережить прошлое.