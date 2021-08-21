Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом

В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера фильма «Воспоминания».
Мероприятие посетили Ирина Хакамада, Настасья Самбурская, Полина Гренц, Ксения Суркова, Татьяна Мингалимова, Алина Акилова, Наталья Краснова, Ирина Тонева, Мария Гончарук, Светлана Степанковская и другие.
Фантастическая драма Лизы Джой «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях рассказывает о недалеком будущем. Из-за глобального потепления Майами практически погружен под воду, и частный детектив Ник Баннистер помогает клиентам вернуть важные воспоминания, чтобы они могли заново пережить прошлое.
В широкий прокат картина выйдет 26 августа.