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Воспоминания

Reminiscence

2021мелодраматриллерфантастика
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Сюжет фильма:

Майами, недалекое будущее. Из-за глобального потепления город практически погружен под воду. Частный детектив Ник Баннистер помогает клиентам вернуть важные воспоминания, чтобы они могли заново пережить прошлое. Однажды к нему обращается женщина, чья проблема проста — она не может вспомнить, где потеряла ключи. Между героями вспыхивает роман, но спустя время женщина бесследно исчезает. Чтобы найти любимую, Баннистеру нужно разобраться в ее памяти и понять, кем она была на самом деле.

Режиссер
Лиза Джой
В ролях
Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон, Дэниэл Ву, Анджела Сарафян, Натали Мартинес, Марина Де Тавира, Клифф Кертис
Страна
США
Премьера
26 августа (РФ)
18 августа (Мир)
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Трейлеры2
Кадры3
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