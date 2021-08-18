Майами, недалекое будущее. Из-за глобального потепления город практически погружен под воду. Частный детектив Ник Баннистер помогает клиентам вернуть важные воспоминания, чтобы они могли заново пережить прошлое. Однажды к нему обращается женщина, чья проблема проста — она не может вспомнить, где потеряла ключи. Между героями вспыхивает роман, но спустя время женщина бесследно исчезает. Чтобы найти любимую, Баннистеру нужно разобраться в ее памяти и понять, кем она была на самом деле.