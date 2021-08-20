71-летнего Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Народного артиста России Борис Щербаков, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Об этом сообщает РИА «Новости».
Щербаков сообщил что сам обратился в медучреждения, так как «очень испугался».
У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус.
По словам артиста, он чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и укрепить иммунитет.
Напомним, ранее Щербаков жаловался на отсутствие работы из-за пандемии коронавируса и на свой рацион, состоящий из картошки.
Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Он сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах. В частности, он снимался в лентах и шоу «Легенда №17», «Крым», «Солдаты», «Убойная сила» и «По прозвищу "Зверь"».