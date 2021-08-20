71-летнего Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Борис Щербаков | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста России Борис Щербаков, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Об этом сообщает РИА «Новости».

Щербаков сообщил что сам обратился в медучреждения, так как «очень испугался».

У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Борис Щербаков

По словам артиста, он чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и укрепить иммунитет.

Напомним, ранее Щербаков жаловался на отсутствие работы из-за пандемии коронавируса и на свой рацион, состоящий из картошки.