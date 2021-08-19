Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 августа 2021, новостьСъемки

Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках

Лина Хиди и Ханна Уэддингхэм поделились воспоминаниями о работе в культовом сериале
Лина Хиди в сериале «Игра престолов»

Исполнившие роли королевы Серсеи и септы Юнеллы в сериале «Игра престолов» актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингхэм рассказали Entertainment Weekly о наиболее неприятных сценах с их участием.

Одной из таких сцен стал финал пятого сезона, в котором Юнелла гонит голую Серсею по городу и кричит: «Позор, позор!», а горожане обливают ее помоями. В нем героиня Хиди, чтобы искупить грехи, обстриженная и голая идет по улицам города, пока Юнелла, верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит «Позор!», а зеваки закидывают королеву Серсею помоями. Уэддингхэм отметила, что ее поразила выдержка Хиди. Вспоминая съемки в хорватском Дубровнике, она призналась:

Новость
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
Было, кажется, жутко сниматься полуголой два дня подряд перед шестью тысячами человек.
Лина Хиди

Самым неприятным для дуэта оказался эпизод в шестом сезоне, в котором Серсея мстит Юнелле, привязывая к столу и выливая на нее вино. По словам Уэддингхэм, съемки происходили по-настоящему, без использования компьютерной графики. «Нам обеим было очень некомфортно, но как и со всем остальным, ты знаешь, что по-настоящему тебя не убивают, так что терпишь», — сказала актриса.

Хиди подтвердила, что сниматься было неприятно. «Кто-то у меня уже спрашивал об этом недавно. Я ответила, что у всех актеров есть границы или нет границ. Не иметь границ бывает захватывающе, но, все-таки, когда ты была десять часов привязана к столу, я чувствовала себя ужасно, снимаясь с тобой в этой сцене», — сказала актриса.

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия КларкСофи ТернерПитер Динклэйдж и другие.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лина Хиди
Lena Headey
Игра престолов
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Ханна Уэддингхэм
Hannah Waddingham
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Дейенерис и Кхал Дрого воссоединились
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу
Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале
85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Джордж Р.Р. Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов»
Новые трейлеры
Вечные
Дублированный трейлер
Сцены из супружеской жизни
Трейлер (англ.)
Семейный бюджет
Трейлер
Петровы в гриппе
Трейлер
Коса
Трейлер
Американская история ужасов
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Иван Денисович
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Японии умер «отец судоку» Маки Кадзи Бывшему главе издательства Nikoli было 69 лет
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1026
Крик души! Больше нет сил... 760
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 447
Леди
Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols На празднике присутствовали лишь близкие.
Hi-Tech
Зачем многие приклеивают метку рядом с кроватью Неочевидные способы применения NFC меток в вашей квартире
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь