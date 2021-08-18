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18 августа 2021, новость

Отзывы на «Терминатора 5» отбили у его режиссера желание снимать

С 2015-го по 2021 год Алан Тейлор, по его словам, снял «лишь пару крошечных вещей»
Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

Режиссер и продюсер Алан Тейлор в беседе с изданием The Hollywood Reporter признался, что отзывы на фильм «Терминатор: Генезис» отбили у него желание дальше снимать кино.

Несмотря на то, что сценарием нового «Терминатора» занимался сам автор первых фильмов франшизы Джеймс Кэмерон, критики назвали картину скучной, а поклонники серии не скупились на хейтерские комментарии в адрес Тейлора. Несмотря на внушительные кассовые сборы, продолжения у фильма не было.

I'll be back: весь «Терминатор» онлайн
Я потерял желание снимать кино. Жить дальше как режиссер. Никого за это не виню, но процесс был для меня трудным. Мне пришлось выйти из него с необходимостью заново открывать для себя радость быть режиссером.
Алан Тейлор

С 2015-го по 2021 год Алан Тейлор, по его словам, снял «лишь пару крошечных вещей». Это пилотный эпизод сериала «Пикник на обочине» по произведению братьев Стругацких, не получивший продолжения, и несколько серий сериала «Электрические сны Филипа К. Дика».

До «Терминатора 5» Тейлор занимался съемками множества сериалов («Секс в большом городе», «Остаться в живых», «Клиент всегда мертв», «Безумцы», «Игра престолов» и др.), большинство из которых были для HBO. Кроме того, он снял такие полнометражные фильмы, как «Город хулиганов», «Новое платье императора», «Тор 2: Царство тьмы».

Его первым фильмом после «Терминатора» станет приквел сериала «Клан Сопрано» — «Множественные святые Ньюарка». Его российская премьера состоится 23 сентября 2021 года. Ранее вышел трейлер «Множественных святых Ньюарка».

Множественные святые Ньюарка
2021/СШАдрамакриминал
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