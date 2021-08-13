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13 августа 2021, статьяЮбилеи

Владимир Вдовиченков отмечает 50-летний юбилей

Актер принимает поздравления от коллег и поклонников
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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский актер театра и кино, Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, который 13 августа отмечает 50-летний юбилей, убедителен и правдив во всех ролях, заявил ТАСС режиссер Алексей Попогребский, который работал с актером на съемках сериала «Оптимисты».

Поздравляю Владимира с юбилеем — артиста с уникальной, самобытной органикой и харизмой, убедительного и правдивого во всех ролях.
Алексей Попогребский

В сериале Вдовиченков исполнил роль дипломата Григория Бирюкова. Режиссер назвал эту работу актера точной и выразил надежду на новые совместные проекты.

«Я был абсолютно счастлив тому, насколько точно он воплотил на экране образ дипломата Бирюкова в нашем сериале “Оптимисты”, и надеюсь, что когда-нибудь снова выпадет шанс с Володей поработать», — сказал Попогребский.

7.1
Оптимисты
2017/Россия16+драмамелодрамаисторическийприключения
Моя оценка

В свою очередь режиссер Клим Шипенко, снявший Вдовиченкова в картинах «Салют-7» и «Декабрь», заявил ТАСС, что всегда был и остается большим поклонником этого актера, отметив, что с возрастом он становится многограннее.

Но до того, как еще начал работать с Володей, я был большим его поклонником, еще с фильма «Бумер». Я считаю его одним из крутейших мужчин в нашем кино, помимо того, что актер он крутой, он еще и крутой мужик. Это очень большая редкость. И классно, что Володя с возрастом становится характернее, интереснее, многогранней.
Клим Шипенко

Он пожелал юбиляру интересных проектов и ролей. «Что еще можно пожелать актеру? Только какого-то творческого разнообразия для того, чтобы его потенциал был бесконечным. Его многие режиссеры пытались и не только пытались, а раскрывали с самых разных сторон. 50 лет — это крутая дата, для мужчины это только начало», — сказал Шипенко.

7.7
Салют-7
2017/Россия12+драматриллерприключения
Моя оценка

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусев Калининградской области. Он окончил Кронштадскую мореходную школу, после чего несколько лет служил на флоте. В 1997 году Вдовиченков поступил во ВГИК, где учился в мастерской Георгия Тараторкина.

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Сниматься в кино актер начал уже в студенческие годы. Одной из первых его работ стала роль в картине «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна. Большая известность пришла к артисту после выхода сериала «Бригада» Алексея Сидорова о четырех друзьях детства, которые прокладывают себе путь в криминальном мире.

Всего актер сыграл свыше 70 ролей в кино и сериалах, среди проектов с его участием — «Бумер» Петра Буслова, «Время собирать камни» Алексея Карелина, «Человек у окна» Дмитрия Месхиева, «Левиафан», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и другие.

С 2003 года Вдовиченков является артистом Театра имени Вахтангова. На данный момент он задействован в постановках «Ветер шумит в тополях» и «Дядя Ваня» Римаса Туминаса.

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