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12 августа 2021, новость

Умерла звезда сериала «Шерлок»

Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Умерла британская актриса Уна Стаббс. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал агент звезды сериала «Шерлок», она скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении своей семьи. Ей было 84 года. Последние несколько лет артистка болела, однако о каком именно недуге идет речь, агент не уточнил.

Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Впервые она появилась на телевидении в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино начала в 1960-х, снявшись в таких проектах, как «Летние каникулы» и «До смерти». Среди других известных фильмов и сериалов с ее участием — «Загадочное ночное убийство собаки», «Вызовите акушерку», «Дарреллы», «Шоу Кэтрин Тейт», «Отель "Фолти Тауэрс"», «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».

8.5
Шерлок
2010/Великобритания16+драмакриминалдетектив
Моя оценка

В сериале «Шерлок» актриса исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру в доме 221Б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

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