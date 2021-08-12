Водонаева, Бородина, Волкова с детьми на кинопремьере

В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера анимационного фильма «Босс-молокосос 2».
Мероприятие посетили Ксения Бородина, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Алена Водонаева, Екатерина Волкова, Зоя Бербер, Риналь Мухаметов, Михаил Башкатов, Александр Бердников, Алика Смехова и другие знаменитости.
Новый мультфильм расскажет продолжение истории о братьях Темплтон. По сюжету они выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.
В широкий прокат «Босс-молокосос 2» выходит 19 августа.