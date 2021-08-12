Водонаева, Бородина, Волкова с детьми на кинопремьере

Новый мультфильм расскажет продолжение истории о братьях Темплтон. По сюжету они выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.