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12 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Бородина, Волкова с детьми на кинопремьере

Звезды посетили светский показ мультфильма «Босс-молокосос 2»
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В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера анимационного фильма «Босс-молокосос 2».

Мероприятие посетили Ксения Бородина, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Алена Водонаева, Екатерина Волкова, Зоя БерберРиналь МухаметовМихаил Башкатов, Александр Бердников, Алика Смехова и другие знаменитости.

Босс-молокосос 2
2021/США6+комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези

Новый мультфильм расскажет продолжение истории о братьях Темплтон. По сюжету они выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.

В широкий прокат «Босс-молокосос 2» выходит 19 августа.

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