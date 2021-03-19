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Босс-молокосос 2

The Boss Baby: Family Business

2021комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Братья Темплтон выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.

Режиссер
Том МакГрат
В ролях
Алек Болдуин, Эми Седарис, Джеймс Марсден, Джефф Голдблюм, Лиза Кудроу, Ева Лонгория, Джеймс МакГрат, Ариана Гринблатт, Джимми Киммел
Страна
США
Премьера
18 марта 2021 (РФ)
19 марта 2021 (Мир)
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Трейлер
Кадры6
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