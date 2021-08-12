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12 августа 2021, новостьСъемки

85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»

Работа над одним из эпизодов фильма прошла в Воронеже
Фото со съемок фильма «Гардемарины IV»

Режиссер Светлана Дружинина вернулась к съемкам пятой части фильма о приключениях гардемаринов «Гардемарины 1787. Война» — она провела в Воронеже съемку на копии первого российского линейного военного корабля «Гото Предестинация».

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Воронежской области, на корабле при участии актеров Воронежского театра юного зрителя прошли съемки одного из эпизодов фильма. Оператором картины выступил супруг Дружининой Анатолий Мукасей.

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Картина посвящена битве при Кинбурне 2 октября 1787 года, в которой победили русские войска под командованием Суворова. Корабль «Гото Предестинация» был первым русским кораблем, созданным без участия иностранных специалистов, он был построен под руководством Петра Первого. Судно было спущено на воду еще в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства при строительстве в Воронеже первого регулярного военного флота России.

В 2009 году губернатор Воронежской области Алексей Гордеев объявил о решении воссоздать корабль по чертежам эпохи Петра. Уже в 2014 году судно открыли для посещений.

8.0
Гардемарины, вперед!
1987/СССР12+историческийприключения
Моя оценка

С 1988 по 1991 год Дружинина выпустила фильмы «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Теперь она готовит к премьере сразу два фильма — «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». 

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