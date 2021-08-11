Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока

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Умерла единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока и его супруги, сценаристки Альмы Ревиль — 93-летняя киноактриса Патриция Хичкок. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на младшую дочь покойной, исполнительного продюсера Amblin Кэти Фиалу.

Актерскую карьеру женщина начала подростком в 1940-е — она играла в бродвейских комедиях. Патриция Хичкок снялась в таких фильмах отца, как «Страх сцены», «Незнакомцы в поезде» и «Психо». Также она появляется в десяти эпизодах сериала CBS «Альфред Хичкок представляет». В 2004 году она вспоминала:

Не было в этом ничего необычного. Как и в случае с другими актерами, он обсуждал со мной сцену и начинал съемку. Мы не репетировали. Патриция Хичкок

Хичкок признавалась, что была очень близка с отцом. «Мы проводили время вместе каждую субботу, делали покупки, обедали. По воскресеньям он отвозил меня в церковь. Потом я научилась водить и отвозила его. Благодаря его усердию моя вера сильна и сейчас», — рассказывала она.

Кроме того, актриса сыграла в картине Сесила Б. Демилля «Десять заповедей», в фильме Жана Негулеско «Жаворонок в грязи». В последний раз на экранах актриса появилась в 1978 году в фильме «Скейтборд».