Куркова снялась в первом сериале Стычкина

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Видеосервис Premier в сентябре покажет премьеру сериала «Контакт» о проблемах воспитания детей в эпоху соцсетей. Сериал стал режиссерским дебютом актера Евгения Стычкина, рассказали ТАСС в пресс-службе видеосервиса.

«Premier расскажет историю отцов и детей в современном мире, где одна половина жизни проходит на работе и в школе, а вторая — в интернете. И обе проходят отдельно друг от друга. В сюжете сериала в стену отчуждения и непонимания упрутся “зумеры” и “бумеры”», — отметили в пресс-службе.

Проект компаний Good Story Media и «Среда» строится вокруг конфликта поколений. Сериал покажет, что шанс на контакт есть всегда, но необходимо приложить усилия, чтобы понять и принять своих близких.

По сюжету полицейский Глеб Барнашов переходит в отдел по делам несовершеннолетних. Он абсолютно не понимает современных детей, особенно свою дочь Юльку. Полицейский считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь — если подружится с ней в соцсетях, но у Юльки отец везде забанен. Однако Барнашов находит возможность добавиться в друзья к дочке.

Евгений Стычкин, выступающий режиссером проекта, рассказал:

Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что мне предлагают сыграть роль Барнашова. Я сразу согласился и только потом узнал, что мне предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось — история в меня попала. Евгений Стычкин

Главные роли в «Контакте» сыграли Павел Майков и Ирина Паутова. Также в сериале появятся Равшана Куркова, Алексей Лукин и другие.