«Первый канал» покажет реалити-шоу о съемках фильма с Пересильд

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма «Вызов» — первого фильма в истории, который будет снят на Международной космической станции (МКС), сообщили журналистам в
«Первый канал» в марте приступил к съемкам документального реалити о том, как готовится этот уникальный проект. Зрители «Первого» увидят все этапы подготовки к полету — от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших сложнейший отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.
Новое реалити начнется с сентября и будет выходить по воскресеньям. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного
По сюжету фильма с рабочим названием «Вызов»,
В Центре подготовки космонавтов «новобранцы» изучают тома инструкций для любой нештатной ситуации и проводят изнурительные тренировки вместе со своими дублерами. «Орбитальные перегрузки, выживание на поверхности планеты после приземления — все, как у космонавтов», — отметили в
В проекте расскажут о системе подготовки космонавтов Роскосмоса, выполняющих сложнейшие операции на орбите Международной космической станции, и о новых космических технологиях России, которые обеспечивают независимый выход страны в космическое пространство.