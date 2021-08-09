«Первый канал» покажет реалити-шоу о съемках фильма с Пересильд

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма «Вызов» — первого фильма в истории, который будет снят на Международной космической станции (МКС), сообщили журналистам в пресс-службе «Первого канала».

«Первый канал» в марте приступил к съемкам документального реалити о том, как готовится этот уникальный проект. Зрители «Первого» увидят все этапы подготовки к полету — от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших сложнейший отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко

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Новое реалити начнется с сентября и будет выходить по воскресеньям. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта «Первого канала» и государственной корпорации «Роскосмос». В реалити-шоу примут участие специалисты Роскосмоса, которые создают и испытывают космическую технику, готовят космонавтов к полету.

По сюжету фильма с рабочим названием «Вызов», девушка-специалист в силу обстоятельств за месяц должна подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи, поставленной Роскосмосом.

В Центре подготовки космонавтов «новобранцы» изучают тома инструкций для любой нештатной ситуации и проводят изнурительные тренировки вместе со своими дублерами. «Орбитальные перегрузки, выживание на поверхности планеты после приземления — все, как у космонавтов», — отметили в пресс-службе.