Ведущий «Первого канала» рассказал о нападении на съемках

Александр Гордон | Источник: Legion-Media.ru

Ведущий программы «Мужское/женское» на «Первом канале» Александр Гордон рассказал о том, как один из участников передачи пытался убить его. Историю о покушении он вспомнил в интервью журналисту Юрию Дудю.

Гордон отметил, что нападение случилось за кулисами и не попало в эфир. «Один из удаленных в раздражении мной гостей на меня напал. Но там охрана сработала, поэтому все нормально», — поделился телеведущий и добавил, что участник программы пошел на него в рукопашную. Он также пошутил:

Я даже думаю, что мне сейчас не надо приезжать в провинциальные города, потому что я на улице могу встретить кого-нибудь из тех, кто был участником программы. Александр Гордон

Напомним, ток-шоу «Мужское/женское» выходит на «Первом канале» с 2014 года. Вместе с Александром Гордоном его ведет Юлия Барановская. В программе обсуждаются всевозможные гендерные вопросы. Мужской и женский взгляды на различные жизненные ситуации сталкиваются, в результате чего возникает конфликт, требующий немедленного разрешения.