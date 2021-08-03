Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото

Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие» для онлайн-кинотеатра KION (МТС Медиа). Главную роль в психологическом триллере исполнит Светлана Иванова.
Как сообщают создатели проекта, сериал исследует тему женской борьбы за справедливость. Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.
Как рассказывает режиссер проекта, Валерия Гай Германика, ее по-настоящему взволновал остросоциальный аспект сценария:
Когда мне прислали сценарий «Обоюдного согласия», я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом.
Известно, что основные роли в сериале, помимо Ивановой, исполняют Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие.
Съемки пройдут в Москве и в Крыму. Проект выйдет в 2022 году, точная дата премьеры не сообщается.