Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото

Как сообщают создатели проекта, сериал исследует тему женской борьбы за справедливость. Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.