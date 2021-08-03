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3 августа 2021, фоторепортажСъемки

Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото

Режиссер работает над психологическим триллером «Обоюдное согласие»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие» для онлайн-кинотеатра KION (МТС Медиа). Главную роль в психологическом триллере исполнит Светлана Иванова.

Как сообщают создатели проекта, сериал исследует тему женской борьбы за справедливость. Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.

Как рассказывает режиссер проекта, Валерия Гай Германика, ее по-настоящему взволновал остросоциальный аспект сценария:

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Когда мне прислали сценарий «Обоюдного согласия», я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. 
Валерия Гай Германика

Известно, что основные роли в сериале, помимо Ивановой, исполняют Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие.

Съемки пройдут в Москве и в Крыму. Проект выйдет в 2022 году, точная дата премьеры не сообщается.

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