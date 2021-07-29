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29 июля 2021, новость

Орлова рассказала о конфликте с Бузовой из-за «Дома 2» и Давы

Ранее Ольга Бузова обвинила бывших коллег по телестройке в предательстве
Ольга Орлова

Ведущая реалити-шоу «Дом 2» Ольга Орлова ответила на обвинения в предательстве со стороны бывшей коллеги по проекту Ольги Бузовой. Подробности конфликта она раскрыла в интервью Лауре Джугелии для Fametime TV.

По словам Орловой, продюсеры проекта длительное время скрывали, что место Бузовой после ее ухода из «Дома 2» займет ее бывший возлюбленный Давид Манукян (Dava).

Новость
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Можно сказать, как я узнала, что он будет ведущим? Я увидела пост в Instagram. И на следующий день он был в эфире. Я вообще тогда была в отпуске.
Ольга Орлова

Она призналась, что решила отписаться от бывшей коллеги в социальных сетях после обвинений в предательстве. «Я с ней категорически не согласна, потому что узнала (о назначении Манукяна — прим.) ровно в тот же день, что и она. Я ничего плохого не сделала для нее», — подчеркнула звезда.

Орлова заявила, что создатели телепроекта поставили ее и других ведущих в неудобную ситуацию, и никто не осмелился перечить начальству. Орлова отметила, что обида Бузовой не должна быть направлена на бывших коллег.

Ранее другой ведущий реалити-шоу Влад Кадони обвинил Бузову в лицемерии. Он сообщил, что пребывает в шоке от ее поведения. Так Кадони оценил новость о том, что звезда отписалась от него в Instagram. Бузова же в ответ на это посчитала, что бывшие коллеги воткнули ей «ножи в спину».

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