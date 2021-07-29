82-летняя звезда «Папиных дочек» пожаловалась на забвение

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Актриса, народная артистка РФ Ольга Волкова, известная в том числе по роли бабушки в комедийном сериале «Папины дочки», пожаловалась на забвение и пенсию в 50 тысяч рублей. Ее интервью актеру Вячеславу Манучарову было опубликовано на канале «Эмпатия Манучи» в интернете.

82-летняя артистка призналась, что считает свою пенсию большой, но при этом жить на нее можно «не очень».

Квартплата, такси, лекарства. Поддерживаю, кого можно, даже соседей. И в итоге тратишь больше, чем получаешь. Ольга Волкова

Она добавила, что друзья и коллеги совсем забыли про нее, когда скончался ее муж, театральный художник Владимир Ховралев. По словам актрисы, «телефон молчит уже несколько лет», а ее жизнь интересует только родственников.