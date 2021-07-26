Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»

Юрий Лоза | Источник: Legion-Media.ru

Мосгорсуд принял иск певца Юрия Лозы на «Первый канал» из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Валерия Лазарева.

13 августа суд начнет процесс по иску исполнителя.

«Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала», — сообщил Лазарев. По его словам, Лоза подчеркнул, что в кавере была изменена мелодия. Кроме того, композицию сократили до куплета и припева.

«Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения», — добавил пресс-секретарь суда.

Также в иске отмечается, что композиция сопровождалась комментариями ведущих и членов жюри проекта, которые позволили себе «непристойную иронию». По словам Лозы, были озвучены несоответствующие действительности факты из его биографии, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Певец считает, что композиция не должна существовать в таком виде, поскольку это является ударом по его «накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации».

Ранее Юрий Лоза заявил, что «Первый канал» спланировал акцию против него:

Это единственный был выпуск «Голоса», в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни.