Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»

Мосгорсуд принял иск певца Юрия Лозы на «Первый канал»
13 августа суд начнет процесс по иску исполнителя.
«Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения», — добавил пресс-секретарь суда.
Также в иске отмечается, что композиция сопровождалась комментариями ведущих и членов жюри проекта, которые позволили себе «непристойную иронию». По словам Лозы, были озвучены несоответствующие действительности факты из его биографии, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.
Певец считает, что композиция не должна существовать в таком виде, поскольку это является ударом по его «накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации».
Ранее Юрий Лоза заявил, что «Первый канал» спланировал акцию против него:
Это единственный был выпуск «Голоса», в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни.
Ранее Лоза подал иск к каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.