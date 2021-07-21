Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале

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В Нижнем Новгороде продолжается V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest. Гости и члены жюри, ранее побывавшие на церемонии открытия, не только посещают кинопоказы и оценивают конкурсные картины, но и участвуют в других мероприятиях, проводимых в рамках смотра.

Кроме того, в один из вечеров состоялся большой концерт Ивана Дорна, среди гостей, помимо прочих, была замечена актриса Ирина Горбачева.

Стоит отметить, что Нижний Новогород давно является популярной площадкой для киносъемок: здесь шла работа над такими известными картинами, как, например, «Жмурки» Алексея Балабанова или сериал «Метод».