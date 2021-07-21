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21 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале

Звезды посетили мероприятия Горький fest в Нижнем Новгороде — от открытия летнего кинотеатра до концерта Ивана Дорна. Как это было, смотрите в фоторепортаже Алексея Молчановского для Кино Mail.ru
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43
фотографии

В Нижнем Новгороде продолжается V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest. Гости и члены жюри, ранее побывавшие на церемонии открытия, не только посещают кинопоказы и оценивают конкурсные картины, но и участвуют в других мероприятиях, проводимых в рамках смотра.

Новость
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова

Марине Зудиной, Павлу Табакову, Агате Муцениеце, Михаилу Тройнику, Юлии Хлыниной, Ксении Сурковой и другим звездам предстояло исследовать специальный маршрут стрит-арта по локациям киносъемок в Нижнем Новгороде, а также побывать на открытии летнего кинотеатра на набережной и экскурсии на судостроительный завод «Красное Сормово», где в конце 1980-х Глеб Панфилов снимал свой культовый фильм «Мать», специальный показ которого был организован для гостей. 

Кроме того, в один из вечеров состоялся большой концерт Ивана Дорна, среди гостей, помимо прочих, была замечена актриса Ирина Горбачева.

Стоит отметить, что Нижний Новогород давно является популярной площадкой для киносъемок: здесь шла работа над такими известными картинами, как, например, «Жмурки» Алексея Балабанова или сериал «Метод».

Горький fest проводится в городе уже в 5-й раз, в 2021-м году в его конкурсную программу вошли 12 картин. Президентом фестиваля является Михаил Пореченков, продюсером — Оксана Михеева. Смотр продлится до 24 июля.

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