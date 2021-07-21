Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале

В Нижнем Новгороде продолжается V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest. Гости и члены жюри, ранее побывавшие на церемонии открытия, не только посещают кинопоказы и оценивают конкурсные картины, но и участвуют в других мероприятиях, проводимых в рамках смотра.
Марине Зудиной, Павлу Табакову, Агате Муцениеце, Михаилу Тройнику, Юлии Хлыниной, Ксении Сурковой и другим звездам предстояло исследовать специальный маршрут
Кроме того, в один из вечеров состоялся большой концерт Ивана Дорна, среди гостей, помимо прочих, была замечена актриса Ирина Горбачева.
Стоит отметить, что Нижний Новогород давно является популярной площадкой для киносъемок: здесь шла работа над такими известными картинами, как, например, «Жмурки» Алексея Балабанова или сериал «Метод».
Горький fest проводится в городе уже в 5-й раз, в 2021-м году в его конкурсную программу вошли 12 картин. Президентом фестиваля является Михаил Пореченков, продюсером — Оксана Михеева. Смотр продлится до 24 июля.