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19 июля 2021, новость

Звезды «Великолепного века» воссоединятся в новом сериале

Многосерийный турецкий проект выйдет под названием «Легенда»

Звезды турецкого сериала «Великолепный век» воссоединятся в новом проекте «Легенда», сообщает «СтарХит». В сериале снимется Селим Байрактар, сыгравший в «Великолепном веке» евнуха Сюмбюль-агу. Кроме того, на экране появится Филиз Ахмет, известная российскому зрителю по роли Нигяр.

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Отмечается, что для Байрактара и Ахмет «Легенда» будет возможностью выбиться из привычных образов, поскольку, несмотря на активные съемки, пока что они остаются для зрителей звездами «Великолепного века».

Главную героиню сыграет молодая актриса Эбру Шахин.

Действие «Легенды» будет развиваться в IX веке. По сюжету, сын могущественного хана влюбляется в скромную девушку из бедного горного села, и им придется бороться с предрассудками ради своей любви.

В сериале будет три сезона, они выйдут на телеканале ATV.

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