Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи

В Сочи начались съемки фильма «Папы» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Работу над картиной ведет студия Fresh Film, основанная Арменом Ананикяном и Михаилом Галустяном, пишет портал «Кубань 24».
Отмечается, что лента посвящена отношениям отцов и детей. Она будет состоять из четырех новелл, съемки также пройдут в Москве. Безруков появится в новелле «Отпуск», режиссером которой выступает, вероятно, его жена Анна Матисон. Совместное фото с супругой актер разместил в инстаграме, подписав его: «Привет из Сочи! Сегодня День режиссера… И мы работаем! Снимаем кино».
Поклонники обратили внимание на заметно округлившийся живот Матисон и поздравили пару с грядущим пополнением. Напомним, у четы уже есть сын Степан и дочь Мария. Безруков также является отцом двоих детей — Ивана и Александры от предыдущих отношений.
Помимо Безрукова, в «Папах» сыграют Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Игорь Жижикин и Марк Богатырев.
Как рассказали создатели фильма, власти Краснодарского края «оказали большую поддержку в подготовке к съемкам в рамках программы системы рибейтов, которая помогает кинопроизводителям частично компенсировать затраты на кинопроизводство».