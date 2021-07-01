Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый тизер мюзикла «Золушка» по мотивам знаменитой диснеевской истории.

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/3200496372429" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В тизере Золушка в исполнении Камилы Кабейо открывает собственный магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной, которую сыграл темнокожий артист Билли Портер.

Режиссером новой «Золушки» стала Кэй Кэннон («Идеальный голос»), которая, по ее словам, хотела модернизировать классическую сказку. Помимо Кабейо и Портера, в фильме появятся Пирс Броснан и Джеймс Корден, также выступающий продюсером картины.

Фильм выйдет на Amazon Prime в сентябре 2021 года.

Золушка 2021 / США, Великобритания мелодрама комедия мюзикл фэнтези Хочу посмотреть