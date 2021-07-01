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1 июля 2021, новость

Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Премьера современной адаптации классической истории Disney ожидается в сентябре 2021 года

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый тизер мюзикла «Золушка» по мотивам знаменитой диснеевской истории.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тизере Золушка в исполнении Камилы Кабейо открывает собственный магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной, которую сыграл темнокожий артист Билли Портер

Режиссером новой «Золушки» стала Кэй Кэннон («Идеальный голос»), которая, по ее словам, хотела модернизировать классическую сказку. Помимо Кабейо и Портера, в фильме появятся Пирс Броснан и Джеймс Корден, также выступающий продюсером картины.

Фильм выйдет на Amazon Prime в сентябре 2021 года.

Золушка
2021/США, Великобританиямелодрамакомедиямюзиклфэнтези

Ранее депутат Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» предложил «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Кадырову» чиновников Минкульта, которые попытаются допустить к показу в России фильм «Золушка» с гендерно-нейтральным персонажем.

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