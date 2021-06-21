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21 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Названы лучшие актеры театра за последние два года

Премия «Хрустальная Турандот» наградила лауреатов двух сезонов
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В музее-усадьбе «Архангельское» вручили премию «Хрустальная Турандот». Статуэтки получили лауреаты сразу двух сезонов — 2020/2021 и 2019/2020, так как из-за пандемии прошлую церемонию пришлось перенести. Среди гостей  были именитые российские актеры и режиссеры: Екатерина Гусева, Ольга Прокофьева, Владимир Машков, Вадим Верник, Юрий Стоянов, Геннадий Хазанов и многие другие.

Открывая церемонию награждения, президент премии, режиссер Борис Беленький сказал:

Как хорошо, что за все эти годы вы создаете шедевры, будите человека в человеке, открываете в человеке новые качества, наполняете светом его душу. За это, конечно, хрусталя не жалко.

В нынешнем театральном сезоне лучшим актерским дуэтом признали Марию Аронову и Владислава Гандрабуру — актеры вместе играют в спектакле «Мертвые души» Театра имени Вахтангова. Статуэтка за лучшую женскую роль досталась Олесе Железняк, которая сыграла Голду в «Поминальной молитве» театра «Ленком Марка Захарова». Лучшая мужская роль за прошедший сезон — у Владислава Миллера, исполнившего роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» на сцене Театра Олега Табакова.

Лучшими спектаклями признали «Моцарт. “Дон Жуан”», поставленный Дмитрием Крымовым в театре «Мастерская Петра Фоменко», и «Горбачев» Алвиса Херманиса в Театре Наций. По последнему в ближайшее время начнут снимать сериал.

Исполнитель роли Михаила Горбачева Евгений Миронов рассказал:

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Мы репетировали этот спектакль в пандемию, сначала в Zoom, потом я поехал на две недели в Латвию. Я думал, не будет спектакля, это невозможно, но благодаря этой теме и тому, что мы так сильно хотели признаться в любви этой паре, никакие преграды не в счет.
Евгений Миронов

Лучшей режиссерской работой назвали «Заговор чувств» Сергея Женовача в МХТ имени Чехова, лучшим театральным менеджером — директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока. За бережное сохранение театрального наследия хрустальную статуэтку вручили директору театра «Ленком Марка Захарова» Марку Варшаверу, за верность, преданность и бескорыстное служение премии была отмечена актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко.

Театральная премия «Хрустальная Турандот» впервые была вручена в 1991 году, в этом году она проходит уже в 30-й раз. Свое название награда получила в честь легендарного спектакля «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым.

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