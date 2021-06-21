Названы лучшие актеры театра за последние два года

Мы репетировали этот спектакль в пандемию, сначала в Zoom, потом я поехал на две недели в Латвию. Я думал, не будет спектакля, это невозможно, но благодаря этой теме и тому, что мы так сильно хотели признаться в любви этой паре, никакие преграды не в счет.