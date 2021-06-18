Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 июня 2021, новость

Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован

У актера подозревают пневмонию
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, у 72-летнего артиста заподозрили пневмонию.

Игорь Костолевский родился в сентябре 1948 года в Москве. Он сын руководителя Всесоюзного объединения «Экспортлес» Министерства внешней торговли СССР Матвея Костолевского. Три курса проучился в Московском инженерно-строительном институте, а затем, после неудачной попытки сдать экзамены в Школу-студию МХАТ, поступил в ГИТИС на курс Андрея Гончарова.

7.9
Звезда пленительного счастья
1975/СССРдрамаисторический
Моя оценка

Первой работой, принесшей популярность артисту, стала роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Также Костолевский снимался в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Тегеран-43», «По главной улице с оркестром» и многих других.

Звание народного артиста Российской Федерации актер получил в 1995 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
А зори здесь тихие
Игорь Костолевский
Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса
Тегеран-43
Звезда пленительного счастья
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
1 р.
По главной улице с оркестром
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
Актер «Ворониных» отреагировал на новости о своей госпитализации
Светлана Лобода заразилась коронавирусом
Ведущая «Первого канала» пошутила над падением в прямом эфире
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу
Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Звезда «Дикого ангела» выпустила новую песню на русском языке
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию
85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
73-летняя Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие работы
82-летний Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию
Каннский кинофестиваль 2021 перенесли
76-летняя звезда сериала «Вечный зов» попала в больницу
86-летнюю Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
Найден актер на роль Бориса Джонсона в сериале о пандемии
56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19
Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую забрали в больницу
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску
Звезда «Улиц разбитых фонарей» заразилась коронавирусом
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Год неожиданных кинооткрытий: как редакция пережила 2020-й
Назван худший фильм года
«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение
Появились подробности о состоянии госпитализированной Фрейндлих
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад
Народный артист Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
75-летний Петросян вылечился от COVID-19
Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Новые трейлеры
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Пробуждение
Трейлер
Разжимая кулаки
Трейлер
Утреннее шоу
Трейлер (англ.)
Девять совсем незнакомых людей
Трейлер (англ.)
Видеть
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Звезда «Кухни» Марк Богатырев поделился трогательным фото сына Мальчику исполнилось четыре месяца
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь