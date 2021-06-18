Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, у 72-летнего артиста заподозрили пневмонию.
Игорь Костолевский родился в сентябре 1948 года в Москве. Он сын руководителя Всесоюзного объединения «Экспортлес» Министерства внешней торговли СССР Матвея Костолевского. Три курса проучился в Московском инженерно-строительном институте, а затем, после неудачной попытки сдать экзамены в Школу-студию МХАТ, поступил в ГИТИС на курс Андрея Гончарова.
Первой работой, принесшей популярность артисту, стала роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Также Костолевский снимался в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Тегеран-43», «По главной улице с оркестром» и многих других.
Звание народного артиста Российской Федерации актер получил в 1995 году.