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18 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи

Знаменитости поддержали выход в широкий прокат фильма «Человек, который продал свою кожу»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Человек, который продал свою кожу», ставшего одним из самых ярких событий Венецианского кинофестиваля

Показ посетили звезды российского кино: Ирина Безрукова, Дмитрий Дюжев, Аглая ТарасоваЯна Гладких, Ирина Хакамада, Владимир Котт, Оксана Карас, Сергей Мачильский, Елена ТронинаСветлана Камынина, Ирина Чеснокова, Ксения Кутепова, Рената Пиотровски, Александр Роднянский и многие другие.

6.2
Человек, который продал свою кожу
2020/Бельгия, Германия, Тунис, Франция, Швеция16+драма
Моя оценка

Драма тунисского режиссера Каутер Бен Ханья «Человек, который продал свою кожу» рассказывает о сирийском беженце Сэме Али, познакомившемся со  знаменитым американским художником и согласившемся предоставить тому свою спину в качестве полотна для новой работы. Постепенно татуированная кожа молодого человека, ставшая произведением искусства, оценивается в астрономическую сумму, и Сэму предстоит найти ответ на самый важный вопрос — как перестать быть товаром и снова стать обычным человеком?

Фильм, одну из ключевых ролей в котором исполнила Моника Беллуччи, выйдет в широкий прокат 24 июня.

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