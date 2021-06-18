Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Человек, который продал свою кожу», ставшего одним из самых ярких событий Венецианского кинофестиваля.
Показ посетили звезды российского кино: Ирина Безрукова, Дмитрий Дюжев, Аглая Тарасова, Яна Гладких, Ирина Хакамада, Владимир Котт, Оксана Карас, Сергей Мачильский, Елена Тронина, Светлана Камынина, Ирина Чеснокова, Ксения Кутепова, Рената Пиотровски, Александр Роднянский и многие другие.
Драма тунисского режиссера Каутер Бен Ханья «Человек, который продал свою кожу» рассказывает о сирийском беженце Сэме Али, познакомившемся со знаменитым американским художником и согласившемся предоставить тому свою спину в качестве полотна для новой работы. Постепенно татуированная кожа молодого человека, ставшая произведением искусства, оценивается в астрономическую сумму, и Сэму предстоит найти ответ на самый важный вопрос — как перестать быть товаром и снова стать обычным человеком?
Фильм, одну из ключевых ролей в котором исполнила Моника Беллуччи, выйдет в широкий прокат 24 июня.