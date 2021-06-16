Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии

В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера фильма «Сердце и как им пользоваться». Картину представили снявшиеся в ней актеры Сергей Чирков, Сергей Белов, исполнитель заглавной песни фильма Ваня Дмитриенко, тикток-блогеры Анриэль и Алекс Лон, а также режиссер Дмитрий Губарев.
Первыми фильм увидели Ирина Безрукова, Константин Белошапка, Миа Бойка, Луиза-Габриэла Бровина и многие другие.
«Сердце и как им пользоваться» — комедийное роуд-муви про стендап и драму человеческих отношений. Главные герои — модный столичный стендап-комик и наивный провинциальный романтик, вместе отправляющиеся в автопутешествие к северному морю, в котором их только что завязавшаяся дружба проходит проверку на прочность.
В широкий прокат комедия выйдет 17 июня.