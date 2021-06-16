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16 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии

Знаменитости посетили специальный показ фильма «Сердце и как им пользоваться»
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера фильма «Сердце и как им пользоваться». Картину представили снявшиеся в ней актеры Сергей Чирков, Сергей Белов, исполнитель заглавной песни фильма Ваня Дмитриенко, тикток-блогеры Анриэль и Алекс Лон, а также режиссер Дмитрий Губарев.

Первыми фильм увидели Ирина Безрукова, Константин Белошапка, Миа Бойка, Луиза-Габриэла Бровина и многие другие.

Сердце и как им пользоваться
2021/Россия16+комедияприключения

«Сердце и как им пользоваться» — комедийное роуд-муви про стендап и драму человеческих отношений. Главные герои — модный столичный стендап-комик и наивный провинциальный романтик, вместе отправляющиеся в автопутешествие к северному морю, в котором их только что завязавшаяся дружба проходит проверку на прочность.

В широкий прокат комедия выйдет 17 июня.

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