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16 июня 2021, новость

Дэвид Линч признавался в непонимании сюжета «Малхолланд Драйв»

Джастин Теру вспомнил, как пытался выяснить у режиссера смысл фильма
Дэвид Линч | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты. Об этом снявшийся в ней актер Джастин Теру рассказал Indie Wire.

В картине Теру исполнил роль успешного голливудского режиссера Адама Кешера. По его словам, он пытался подробнее узнать у Линча смысл фильма, однако тот «никогда ему не отвечал». «Первые пару дней съемок "Малхолланд Драйв" я засыпал его миллионами вопросов, вроде "Почему я в этой сцене? Кто этот ковбой? Что происходит? В какой мы реальности?"» — вспомнил он.

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Артист заявил, что во время старта работы над картиной режиссер попросил всю съемочную группу покинуть площадку, оставив его наедине с Теру. «Мы пошли в дом, где снимали сцену. Если не ошибаюсь, я должен был прийти домой и обнаружить свою жену с нищим, которого играл Билли Рэй Сайрус», — отметил он.

Теру начал расспрашивать Линча о сути сюжета, на что Линч говорил ему: «Знаешь что, я не знаю, приятель. Но давай узнаем».

«Он не юлил, это было не хамство — он искренне не знал. Он прямо говорил: "Я не знаю"», — добавил актер.

«Малхолланд Драйв» вышел в 2001 году. Помимо него Линч снял такие фильмы, как «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда» и сериал «Твин Пикс». Джастин Теру также сыграл в картине Линча «Внутренняя империя».

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