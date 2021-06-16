Дэвид Линч признавался в непонимании сюжета «Малхолланд Драйв»

Дэвид Линч | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты. Об этом снявшийся в ней актер Джастин Теру рассказал Indie Wire.

В картине Теру исполнил роль успешного голливудского режиссера Адама Кешера. По его словам, он пытался подробнее узнать у Линча смысл фильма, однако тот «никогда ему не отвечал». «Первые пару дней съемок "Малхолланд Драйв" я засыпал его миллионами вопросов, вроде "Почему я в этой сцене? Кто этот ковбой? Что происходит? В какой мы реальности?"» — вспомнил он.

Артист заявил, что во время старта работы над картиной режиссер попросил всю съемочную группу покинуть площадку, оставив его наедине с Теру. «Мы пошли в дом, где снимали сцену. Если не ошибаюсь, я должен был прийти домой и обнаружить свою жену с нищим, которого играл Билли Рэй Сайрус», — отметил он.

Теру начал расспрашивать Линча о сути сюжета, на что Линч говорил ему: «Знаешь что, я не знаю, приятель. Но давай узнаем».

«Он не юлил, это было не хамство — он искренне не знал. Он прямо говорил: "Я не знаю"», — добавил актер.