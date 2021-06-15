Энистон возвращается в трейлере продолжения «Утреннего шоу»

Стриминговый сервис Apple+ опубликовал трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу». К ролям журналисток в продолжении сериала вернутся актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

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В предыдущем сезоне за сексуальные домогательства с телеканала был уволен соведущий журналистки Алекс (Дженнифер Энистон), которого сыграл Стив Карелл. Его сменила героиня Риз Уизерспун, а Алекс пришлось уволиться.

Во втором сезоне героиня Энистон возвращается на экран, и женщинам вместе придется освещать события, касающиеся пандемии коронавируса и движения Black Lives Matter.

Премьера второго сезона «Утреннего шоу» состоится на Apple TV 17 сентября.

Напомним, сериал стартовал осенью 2019 года. Первый сезон драмы получил десять эпизодов.