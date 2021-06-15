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15 июня 2021, новость

Энистон возвращается в трейлере продолжения «Утреннего шоу»

Опубликован первый трейлер второго сезона сериала о внутренней «кухне» популярной телепередачи

Стриминговый сервис Apple+ опубликовал трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу». К ролям журналисток в продолжении сериала вернутся актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущем сезоне за сексуальные домогательства с телеканала был уволен соведущий журналистки Алекс (Дженнифер Энистон), которого сыграл Стив Карелл. Его сменила героиня Риз Уизерспун, а Алекс пришлось уволиться.

Во втором сезоне героиня Энистон возвращается на экран, и женщинам вместе придется освещать события, касающиеся пандемии коронавируса и движения Black Lives Matter.

Премьера второго сезона «Утреннего шоу» состоится на Apple TV 17 сентября. 

Напомним, сериал стартовал осенью 2019 года. Первый сезон драмы получил десять эпизодов. 

7.7
Утреннее шоу
2019/США16+драма
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