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11 июня 2021, новость

41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей

Звезда сериала «Не родись красивой» изменилась практически до неузнаваемости
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12
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Актриса Нелли Уварова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Для 41-летней звезды сериала «Не родись красивой» это стало дебютом в шоу Ивана Урганта. Многие комментаторы инстаграма, где было опубликовано фото гостей предстоящего выпуска, отметили перемены во внешности актрисы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо изменившейся фигуры, она продемонстрировала кардинально новую стрижку: Уварова коротко подстриглась и покрасила волосы в платиновый блонд. Впрочем, артистка не впервые экспериментирует с прической: для съемок в сериале «Закрытый сезон» она побрилась налысо.

Выпуск с Нелии Уваровой, Денисом Шведовым и режиссером Алексеем Бородиным был посвящен 100-летию РАМТа.

Напомним, Нелли Уварова, помимо работы в театре и съемок в прославившем ее сериале «Не родись красивой», известна также ролями в таких фильмах и сериалах, как «В круге первом», «Я остаюсь», «Тяжелый песок», «Бывшая жена», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Расплата». В 2020 году на экраны вышел комедийный сериал «Последний министр» с участием актрисы, а также многосерийная военная драма «Спутники», в которой Уварова исполнила одну из главных ролей.

Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой»
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