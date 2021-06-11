41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей

Актриса Нелли Уварова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Для 41-летней звезды сериала «Не родись красивой» это стало дебютом в шоу Ивана Урганта. Многие комментаторы инстаграма, где было опубликовано фото гостей предстоящего выпуска, отметили перемены во внешности актрисы.
Помимо изменившейся фигуры, она продемонстрировала кардинально новую стрижку: Уварова коротко подстриглась и покрасила волосы в платиновый блонд. Впрочем, артистка не впервые экспериментирует с прической: для съемок в сериале «Закрытый сезон» она побрилась налысо.
Выпуск с Нелии Уваровой, Денисом Шведовым и режиссером Алексеем Бородиным был посвящен 100-летию РАМТа.
Напомним, Нелли Уварова, помимо работы в театре и съемок в прославившем ее сериале «Не родись красивой», известна также ролями в таких фильмах и сериалах, как «В круге первом», «Я остаюсь», «Тяжелый песок», «Бывшая жена», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Расплата». В 2020 году на экраны вышел комедийный сериал «Последний министр» с участием актрисы, а также многосерийная военная драма «Спутники», в которой Уварова исполнила одну из главных ролей.