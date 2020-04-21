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21 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию

«Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус

К показу готовится новый остросюжетный сериал «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой, которая ради роли побрилась налысо.

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Сценаристом выступила Алена Званцова, работавшая над сериалом «Оттепель», а режиссером стала Дарья Полторацкая («Расплата», «Отчаянные»).

События разворачиваются в приморском городе, большинство жителей которого зарабатывает исключительно на туристах. Но сезон, когда на курорт приезжают гости, оказывается под угрозой после нескольких странных смертей — вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Местные бизнесмены и полицейские опасаются, что тот закроет туротрасль на карантин.

Закрытый сезон
2020/Россия16+мелодрамадетективный

Полторацкая подчеркнула:

Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком. <...> Вирусы — это вид стихии. Человек не может полностью защититься и предвидеть все последствия.

Большая часть съемок сериала прошла в крымском поселке Курортное. Режиссер отмечает, что, когда вернулась на место работы в марте, хозяин местной гостиницы проводил параллели с тем, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, и интересовался финалом «Закрытого сезона».

Премьера шоу состоится 28 апреля на сервисах more.tv и Wink. Позже «Закрытый сезон» также покажут на канале «Россия 1».

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