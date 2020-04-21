Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию

Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком. <...> Вирусы — это вид стихии. Человек не может полностью защититься и предвидеть все последствия.