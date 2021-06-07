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7 июня 2021, новость

Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе

Автор знаменитых советских комедий ушел из жизни на 85-м году
Резо Габриадзе | Источник: PersonaStars

Известный грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе умер в возрасте 84 лет, сообщает Sputnik.Грузия.

Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. Он стал автором сценариев более чем к 30 фильмам, включая «Не горюй!» «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт» и другие. В 1981 году Габриадзе создал Тбилисский театр марионеток.

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«Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры», — подчеркнули в Минкульте Грузии.

Режиссер обладал множеством международных наград: ему вручили Государственную премию СССР (1989 год), премии «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Кроме того, Габриадзе являлся кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

Габриадзе также увлекался скульптурой, живописью и книжной графикой: его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене и Дижоне. Многие произведения его руки представлены в государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

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