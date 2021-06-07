Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе

Резо Габриадзе | Источник: PersonaStars

Известный грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе умер в возрасте 84 лет, сообщает Sputnik.Грузия.

Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. Он стал автором сценариев более чем к 30 фильмам, включая «Не горюй!» «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт» и другие. В 1981 году Габриадзе создал Тбилисский театр марионеток.

«Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры», — подчеркнули в Минкульте Грузии.

Режиссер обладал множеством международных наград: ему вручили Государственную премию СССР (1989 год), премии «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Кроме того, Габриадзе являлся кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.