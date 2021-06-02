Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок

Мультимедийный сервис Okko и студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского начали работу над продолжением сериала « Ворона » с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

Второй сезон ставшего популярным у зрителей многосерийного детектива получил подзаголовок «Тень справедливости». В новых сериях следователю Анне Воронцовой (Боярская), или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. В этом ей поможет напарник Сергей Кабанов (Белый).