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2 июня 2021, фоторепортажСъемки

Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок

Актриса вернулась к роли следователя СК
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Мультимедийный сервис Okko и студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского начали работу над продолжением сериала «Ворона» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях. 

Второй сезон ставшего популярным у зрителей многосерийного детектива получил подзаголовок «Тень справедливости». В новых сериях следователю Анне Воронцовой (Боярская), или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. В этом ей поможет напарник Сергей Кабанов (Белый).

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Я очень рада снова вернуться к своей Воронцовой. Я искренне люблю эту роль, мне нравится ее нордический, непростой, сложносочиненный характер, нравится ее принципиальность. 
Елизавета Боярская

 Съемки второго сезона сериала пройдут летом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дата выхода продолжения «Вороны» пока не называется.

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