Шведов поделился самым печальным открытием на «Последнем герое»

Денис Шведов

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», рассказал о самом печальном открытии, которое он сделал во время пребывания на необитаемом острове. Своими эмоциями после проекта он поделился в интервью для онлайн-канала «Георгий за кадром».

Шведов сказал, что понял всю сложность ситуации только на 2-3 неделе после попадания на остров.

Первая проверка — это что ты спишь где придется, крысы там, песчаная блоха, жара лютая, ультрафиолет невероятный, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Но самое главное — это столкновение с людьми и столкновение с самим собой. Денис Шведов

Одной из наиболее печальных вещей, которые актер понял в процессе съемок, стало неумение большинства «взрослых состоявшихся людей» общаться и взаимодействовать друг с другом.

«Просто говорить о себе, про себя. Говорить о своих чувствах», — пояснил Шведов. Он добавил, что не считает себя успешным в этом плане, но стремится к тому, чтобы стать лучше.