Шведов поделился самым печальным открытием на «Последнем герое»

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», рассказал о самом печальном открытии, которое он сделал во время пребывания на необитаемом острове. Своими эмоциями после проекта он поделился в интервью для онлайн-канала «Георгий за кадром».
Шведов сказал, что понял всю сложность ситуации только на 2-3 неделе после попадания на остров.
Первая проверка — это что ты спишь где придется, крысы там, песчаная блоха, жара лютая, ультрафиолет невероятный, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Но самое главное — это столкновение с людьми и столкновение с самим собой.
Одной из наиболее печальных вещей, которые актер понял в процессе съемок, стало неумение большинства «взрослых состоявшихся людей» общаться и взаимодействовать друг с другом.
«Просто говорить о себе, про себя. Говорить о своих чувствах», — пояснил Шведов. Он добавил, что не считает себя успешным в этом плане, но стремится к тому, чтобы стать лучше.
Напомним, Денис Шведов принял участие в третьем сезоне проекта «Последний герой», стартовавшем в начале 2021 года. Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата о выживании на необитаемых островах. Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова.