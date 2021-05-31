Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
31 мая 2021, новость

Шведов поделился самым печальным открытием на «Последнем герое»

Актер рассказал об участии в популярном телепроекте
Денис Шведов

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», рассказал о самом печальном открытии, которое он сделал во время пребывания на необитаемом острове. Своими эмоциями после проекта он поделился в интервью для онлайн-канала «Георгий за кадром».

Шведов сказал, что понял всю сложность ситуации только на 2-3 неделе после попадания на остров.

Новость
Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»
Первая проверка — это что ты спишь где придется, крысы там, песчаная блоха, жара лютая, ультрафиолет невероятный, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Но самое главное — это столкновение с людьми и столкновение с самим собой.
Денис Шведов

Одной из наиболее печальных вещей, которые актер понял в процессе съемок, стало неумение большинства «взрослых состоявшихся людей» общаться и взаимодействовать друг с другом.

«Просто говорить о себе, про себя. Говорить о своих чувствах», — пояснил Шведов. Он добавил, что не считает себя успешным в этом плане, но стремится к тому, чтобы стать лучше.

6.8
Последний герой
2019/Россия12+реалити-шоуприключенческое
Моя оценка

Напомним, Денис Шведов принял участие в третьем сезоне проекта «Последний герой», стартовавшем в начале 2021 года. Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата о выживании на необитаемых островах. Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
199 р.
Последний герой
Денис Шведов
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Пегова, Александрова, Шведов озвучили героев мультфильма Disney
Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»
Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой»
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Аксенова и Прилучный с женой на премьере продолжения «Бывших»
10-летняя дочь Тодоровского получила главную роль в новом фильме
Шведов и Аксенова воссоединились на съемках: первые кадры
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Звезда «Битвы экстрасенсов» запер себя в клетке в центре Москвы
Стали известны имена участников нового «Последнего героя»
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Янковский, Шведов и Ярмольник на премьере «Завода»
Шведов, Смоляков и перестрелки: как снимали «Завод» Юрия Быкова
Шоу «Последний герой» перезапустят со звездами и экстрасенсами
Михалкова, Тарасова и Глинников на премьере «Между рядами»
Кожевникова и Дайнеко вместе снялись в откровенной сцене
Новые трейлеры
Сплетница
Тизер (англ.)
Круиз по джунглям
Дублированный трейлер №3
Декстер
Тизер (англ.)
В ритме жизни
Трейлер (англ.)
Время
Дублированный трейлер
Ложноположительный
Трейлер (англ.)
Война будущего
Трейлер (англ.)
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Преступник в Новой Зеландии нанял вертолет, чтобы сдаться По дороге он пил шампанское и ел устрицы
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Забавные картинки 438
новости со всего мира, другие 397
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Hi-Tech
До 100% за 8 минут. Xiaomi представила рекордную зарядку 200 Вт И быструю беспроводную зарядку 120 Вт
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь