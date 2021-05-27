Киркоров и Пугачева воссоединились в шоу Галкина

Как «второй день свадьбы»... Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения и юбилея Кристины...

В выпуске, который выйдет в эфир «Первого канала» 29 мая, он также пообещал «раскрыть все секретики об Орбакайте» и спеть.