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27 мая 2021, новость

Киркоров и Пугачева воссоединились в шоу Галкина

Новый выпуск передачи «Прямой эфир» будет посвящен Кристине Орбакайте, отметившей 50-летие

Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме серию фотографий со съемок шоу Максима Галкина «Прямой эфир», на которых он позирует с экс-супругой Аллой Пугачевой и ее дочерью Кристиной Орбакайте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В подписи к посту певец пошутил:

Как «второй день свадьбы»... Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения и юбилея Кристины...
Филипп Киркоров

В выпуске, который выйдет в эфир «Первого канала» 29 мая, он также пообещал «раскрыть все секретики об Орбакайте» и спеть.

На фото из поста Киркорова можно увидеть и других участников съемки программы: Аллу Духову, Валентина Юдашкина, Влада Лисовца, Рената Давлетьярова и супруга Кристины Орбакайте Михаила Земцова.

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