Киркоров и Пугачева воссоединились в шоу Галкина

Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме серию фотографий со съемок шоу Максима Галкина «Прямой эфир», на которых он позирует с экс-супругой Аллой Пугачевой и ее дочерью Кристиной Орбакайте.
В подписи к посту певец пошутил:
Как «второй день свадьбы»... Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения и юбилея Кристины...
В выпуске, который выйдет в эфир «Первого канала» 29 мая, он также пообещал «раскрыть все секретики об Орбакайте» и спеть.
На фото из поста Киркорова можно увидеть и других участников съемки программы: Аллу Духову, Валентина Юдашкина, Влада Лисовца, Рената Давлетьярова и супруга Кристины Орбакайте Михаила Земцова.