Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»

В Москве прошла pre-party фестиваля «Жара». На мероприятии были раскрыты секреты подготовки будущего фестиваля.
Звездными гостями вечера стали Григорий Лепс, Лариса Долина, Ани Лорак, Анита Цой, Эмин Агаларов, Глюкоза, Александр Панайотов, Денис Клявер, Анатолий Цой, Звонкий, Наталья Подольская, Ханна и Пашу, Алена Свиридова, Яна Кошкина, Юлия Барановская и многие другие.
Ежегодный музыкальный фестиваль «Жара» в этом году пройдет в Москве на территории комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей будет ждать пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ. Грандиозный фестиваль open-air пройдет на трех сценах под открытым небом.
Телезрители также смогут оценить масштаб шоу — трансляцию всех дней покажут на «Первом канале».