Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»

Ежегодный музыкальный фестиваль «Жара» в этом году пройдет в Москве на территории комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей будет ждать пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ. Грандиозный фестиваль open-air пройдет на трех сценах под открытым небом.