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26 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»

В 2021 году фестиваль, традиционно проходивший на Каспийском побережье в Баку, впервые состоится в Москве
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28
фотографий

В Москве прошла pre-party фестиваля «Жара». На мероприятии были раскрыты секреты подготовки будущего фестиваля. 

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Звездными гостями вечера стали Григорий Лепс, Лариса Долина, Ани Лорак, Анита Цой, Эмин Агаларов, Глюкоза, Александр Панайотов, Денис Клявер, Анатолий Цой, Звонкий, Наталья Подольская, Ханна и Пашу, Алена Свиридова, Яна Кошкина, Юлия Барановская и многие другие.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Жара» в этом году пройдет в Москве на территории комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей будет ждать пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ. Грандиозный фестиваль open-air пройдет на трех сценах под открытым небом.

Телезрители также смогут оценить масштаб шоу — трансляцию всех дней покажут на «Первом канале».

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