34-летняя Линдси Лохан вернется в кино

Известно, что 34-летняя актриса сыграет избалованную дочь владельца отеля. Вскоре после помолвки девушка попадает в несчастный случай во время катания на лыжах и теряет память. Героиня обнаруживает себя в доме простого, но очень красивого работяги и его дочери. Сюжет разворачивается накануне рождества.

Последнее появление Линдси Лохан в кино состоялось в 2019 году, в хорроре « Среди теней ». Кроме того, в том же году актриса запустила реалити-шоу о своем бизнесе « Пляжный клуб Линдси Лохан ».

Напомним, Лохан прославилась еще в детстве, когда сыграла главную роль в комедии 1998 года «Ловушка для родителей». Самыми заметными ее работами стали роли в подростковых фильмах — «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и «Сумасшедшие гонки». В 2007 году карьера актрисы прервалась: у нее были проблемы с наркотиками и алкоголем, несколько раз ей приходилось лежать в рехабе. Сейчас Линдси почти не появляется на светских мероприятиях, а ее имя чаще всего упоминается в СМИ в связи с крупными скандалами.