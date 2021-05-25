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25 мая 2021, новость

34-летняя Линдси Лохан вернется в кино

Актриса получила главную роль в рождественском ромкоме от Netflix
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Звезда 2000-х Линдси Лохан после долгого отсутствия главных ролей в заметных проектах вернется на экраны в новогоднем ромкоме платформы Netflix. Фильм пока не получил названия. 

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Известно, что 34-летняя актриса сыграет избалованную дочь владельца отеля. Вскоре после помолвки девушка попадает в несчастный случай во время катания на лыжах и теряет память. Героиня обнаруживает себя в доме простого, но очень красивого работяги и его дочери. Сюжет разворачивается накануне рождества.

Последнее появление Линдси Лохан в кино состоялось в 2019 году, в хорроре «Среди теней». Кроме того, в том же году актриса запустила реалити-шоу о своем бизнесе «Пляжный клуб Линдси Лохан».

Напомним, Лохан прославилась еще в детстве, когда сыграла главную роль в комедии 1998 года «Ловушка для родителей». Самыми заметными ее работами стали роли в подростковых фильмах — «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и «Сумасшедшие гонки». В 2007 году карьера актрисы прервалась: у нее были проблемы с наркотиками и алкоголем, несколько раз ей приходилось лежать в рехабе. Сейчас Линдси почти не появляется на светских мероприятиях, а ее имя чаще всего упоминается в СМИ в связи с крупными скандалами.

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