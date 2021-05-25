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25 мая 2021, новость

Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В видео засветилась вся команда Вечных

Вышел трейлер фильма «Вечные» с актрисами Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек

Во время загрузки произошла ошибка.

В трейлере засветилась вся команда отряда Вечных: Серсея (Джемма Чан), Икарис (Ричард Мэдден), Тена (Анджелина Джоли), Черный рыцарь (Кит Харингтон), Аджак (Сальма Хайек), Кинго (Кумэйл Нанджиани), Фастос (Брайан Тайри Генри), Спрайт (Лия МакХью) и Гильгамеш (Ма Дон-сок).

«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм режиссера Хлои Чжао. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.

Вечные
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Картина выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. Изначально премьера кинокомикса была намечена на ноябрь 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

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