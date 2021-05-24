Собчак с мужем, Тодоренко: звезды на премьере фильма с Хаматовой

Фильм «Сахаров. Две жизни» рассказывает о разных этапах жизни всемирно известного советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира. Главную роль исполнил Алексей Усольцев. Лента основана не только на реальных событиях, но и на реальных словах Сахарова. Почти вся его речь — это цитаты из уникального фото- и видеоархива, а также из воспоминаний самого ученого, изданных в трехтомнике его мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ.