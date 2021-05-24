Собчак с мужем, Тодоренко: звезды на премьере фильма с Хаматовой

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Сахаров. Две жизни». Документально-игровой проект онлайн-кинотеатра KION представили продюсер Игорь Мишин, режиссер Иван Проскуряков, сценарист Роман Супер и исполнительница главной роли Чулпан Хаматова.
Гостями премьеры стали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Регина Тодоренко, Ирина Безрукова, Кирилл Серебренников, Александр Горчилин, Влад Лисовец, Михаил Зыгарь, Рома Зверь, Михаил Козырев, Марианна Максимовская, Сарик Андреасян, Елизавета Моряк, Дарья Калмыкова, Анфиса Вистингаузен и многие другие.
Фильм «Сахаров. Две жизни» рассказывает о разных этапах жизни всемирно известного советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира. Главную роль исполнил Алексей Усольцев. Лента основана не только на реальных событиях, но и на реальных словах Сахарова. Почти вся его речь — это цитаты из уникального фото- и видеоархива, а также из воспоминаний самого ученого, изданных в трехтомнике его мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ.