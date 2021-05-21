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21 мая 2021, новость

Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером

Ведущий ответил на вопрос Леры Кудрявцевой, ставшей гостьей шоу «Вечерний Ургант»
Иван Ургант и Владимир Познер в сериале «Япония. Обратная сторона кимоно»

Телеведущий Иван Ургант пошутил о том, что во время работы над циклом документальных фильмов с журналистом Владимиром Познером у него почти возник служебный роман. Таким образом он ответил на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой, ставшей гостьей программы «Вечерний Ургант».

«За время работы на Первом канале у тебя был с кем-нибудь служебный роман?» — спросила Кудрявцева в рубрике «Свечи правды». Ургант ответил отрицательно, но добавил, что ближе всего к этому он стоял во время съемок документального цикла с Познером. Телеведущий добавил, что Познер — очень умный мужчина, а сам он — очень красивый.

Тем не менее, в придуманной Ургантом истории роман так и не случился. Телеведущий пошутил:

В отпуск с Ургантом и Познером: телепутешествия по странам мира
Я очень верный. И я сказал: «Что бы вы мне… Надевайте обратно часы, Владимир Владимирович. Категорическое нет».
Иван Ургант

Ранее в мае сообщалось, что Ургант и Познер решили снять фильм о России. Телеведущие будут путешествовать на теплоходе по Волге. Они намерены побывать в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

Последний совместный фильм Познера и Урганта, посвященный Японии, вышел в начале 2021 года. Серия документальных фильмов о поездках ведущих по разным странам мира выходит на «Первом канале». Дуэт за время съемок побывал в США, Франции, Италии, Германии, Англии, Израиле, Испании, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.

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