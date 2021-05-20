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20 мая 2021, новость

Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»

Певец также не исключил своего третьего участия в международном конкурсе
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев назвал своих фаворитов на конкурсе «Евровидение 2021». Ими стали исполнители от Франции и Мальты: Барбара Прави и Дестини Чукуньере. Об этом он рассказал на шоу Open Up на Online Eurovision Village, его цитирует РИА «Новости».

«Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию», — сказал Лазарев. Музыкант также отметил, что ему нравится посыл в песне Je Me Casse мальтийской конкурсантки, кроме того, саму Чукуньере он посчитал хорошей исполнительницей.

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Кроме того, певец не исключил своего третьего участия в «Евровидении». «Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!», — вспомнил он.

Ранее Лазарев объяснил, почему Манижа не победит на международном песенном конкурсе «Евровидение». По его словам, препятствием может стать русскоязычность композиции. При этом исполнитель пристыдил россиян за негативное отношение к певице. Он подчеркнул, что «Евровидение» пропагандирует толерантность, которой зачастую не придерживаются россияне по отношению к участнице от собственной страны.

Конкурс проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая. Певица Манижа, выступающая от России с песней Russian Woman, прошла в финал состязания.

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