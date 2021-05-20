Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев назвал своих фаворитов на конкурсе «Евровидение 2021». Ими стали исполнители от Франции и Мальты: Барбара Прави и Дестини Чукуньере. Об этом он рассказал на шоу Open Up на Online Eurovision Village, его цитирует РИА «Новости».
«Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию», — сказал Лазарев. Музыкант также отметил, что ему нравится посыл в песне Je Me Casse мальтийской конкурсантки, кроме того, саму Чукуньере он посчитал хорошей исполнительницей.
Ранее Лазарев объяснил, почему Манижа не победит на международном песенном конкурсе «Евровидение». По его словам, препятствием может стать русскоязычность композиции. При этом исполнитель пристыдил россиян за негативное отношение к певице. Он подчеркнул, что «Евровидение» пропагандирует толерантность, которой зачастую не придерживаются россияне по отношению к участнице от собственной страны.
Конкурс проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая. Певица Манижа, выступающая от России с песней Russian Woman, прошла в финал состязания.