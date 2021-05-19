Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа высказалась о хейтерах

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Фото: https://eurovision.tv/

Певица Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении 2021», рассказала во время пресс-конференции по итогам полуфинала конкурса, что в финале будет «чуть более сумасшедшей».

Она заявила, что последние два месяца были немного изматывающими, потому что у команды было много хейтеров.

Мне не нравится это слово — «хейтеры». Давайте назовем их «нелюбителями». Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке. Манижа

Она напомнила, что группа «Тату», выступавшая 18 лет назад на «Евровидении», также пела на русском языке и заняла третье место. Певица добавила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

На вопрос журналистов о дальнейшем плане участия в конкурсе Манижа ответила, что будет чуть более сумасшедшей, чем сейчас, но собирается «быть собой». По ее словам, это поможет ей быть успешной, независимо от того, какое место она займет на «Евровидении».

<iframe width="848" height="477" src="https://www.youtube.com/embed/ajfaz1CKZq0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.