Эмма Стоун представила «Круэллу»

Картину представили исполнительницы главных ролей Эмма Стоун и Кирби Хауэлл-Баптисте, а также режиссер Крэйг Гиллеспи. В числе гостей премьеры были замечены актеры Ларри Саперштенй, Марк Ст. Кир, Дара Рени, Кристин Барр и другие.

«Круэлла» — это приквел к истории о 101 далматинце, который рассказывает о молодости Круэллы де Виль. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.