Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Эмма Стоун представила «Круэллу»

Звезда «Ла-Ла-ленда» сыграла злодейку из «101 далматинца»
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Фоторепортаж предоставлен Disney Studios

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Круэлла», посвященного главной злодейке из знаменитого диснеевского мультфильма «101 далматинец». 

Картину представили исполнительницы главных ролей Эмма Стоун и Кирби Хауэлл-Баптисте, а также режиссер Крэйг Гиллеспи. В числе гостей премьеры были замечены актеры Ларри Саперштенй, Марк Ст. Кир, Дара Рени, Кристин Барр и другие.

Круэлла
2021/США12+комедиякриминал

«Круэлла» — это приквел к истории о 101 далматинце, который рассказывает о молодости Круэллы де Виль. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.

В широкий прокат фильм выйдет 3 июня.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Круэлла
Эмма Стоун
Emma Stone
Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»
Янковский и Фомина представили сериал «Контейнер»
Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала
Хакамада, Судзиловская, Шаляпин и другие на кинопремьере
Виторган с возлюбленной, Вилкова, Ахмедова на кинопремьере
Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»
Звезда «Сладкой жизни» представила новый сериал
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Медынич, Калюжный, Стоянов представили сериал о вампирах
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере
Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Опубликован первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Новые трейлеры
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Волшебный дракон
Дублированный трейлер
Монстры на каникулах: Трансформания
Дублированный трейлер
Монстры на каникулах: Трансформания
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Жительнице США вернули потерянное 35 лет назад кольцо Выйти на след владелицы помогли дети и соцсети
Дети
50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой Модель опубликовала фото с новорожденным
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь