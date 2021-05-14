Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу

Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант ответил на угрозу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в скором времени закрыть шоу «Вечерний Ургант», выходящее на «Первом канале». В эфире шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается лишь для привлечения внимания.

Ургант обратился к зрителям:

Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. Думаю, прекрасно понимаете, сами бы себя мы не закрыли. Иван Ургант

Затем на экране появилась новость с требованием Жириновского. Ведущий также отреагировал на слова политика о том, что у него «слабенький юмор». «Он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете», — заметил шоумен.

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После этого ведущий сменил тон и высмеял требования лидера ЛДПР.

Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание.

Ургант заключил, что Жириновский согласился прийти на передачу 14 мая, чтобы «провести торжественное закрытие» телешоу.