Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 мая 2021, фоторепортажСъемки

Седокова, Долина, Киркоров снялись в новом музыкальном шоу

«Россия 1» запускает увлекательный квест «Я вижу твой голос»
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

На телеканале «Россия 1» готовится большая премьера — новое музыкальное шоу-расследование «Я вижу твой голос». 

По правилам проекта в каждом выпуске участник и команда экспертов знакомятся с героями, которые за весь выпуск шоу не проронят ни слова. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер — кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик, предстоит узнать звездным участникам.

Один из первых артистов, рискнувших принять участие в игре, Филипп Киркоров признался:

Я на кураже, на адреналине, я постараюсь не пропустить талант и найти новое имя. У меня легкая рука, достаточно опыта и обычно шестое чувство меня не подводит. Но что говорить, и на старуху бывает проруха.
Филипп Киркоров

В других выпусках увлекательное музыкальное расследование проведут Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Лариса Долина, Анна Седокова, Ани Лорак и многие другие.

Я вижу твой голос
2021/Россия12+игровоеразвлекательное

«Я вижу твой голос» — адаптация популярного во всем мире шоу I can see your voice. Это музыкальный квест, в котором участники проводят музыкальное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Если до финала дойдет певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион. Ведущим российской версии шоу стал Владимир Маркони.

Первый выпуск шоу «Я вижу твой голос» выйдет 14 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Владимир Маркони
Филипп Киркоров
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
Анна Седокова
Анна Сєдокова
Я вижу твой голос
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
Валерий Меладзе
Николай Фоменко
59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)
Лариса Долина
Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото
Андрей Малахов
Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя
Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом
Новые трейлеры
Почему женщины убивают
Трейлер (англ.)
Судная ночь навсегда
Дублированный трейлер
Дом на другой стороне
Дублированный трейлер
История Лизи
Трейлер (англ.)
Тихий омут
Трейлер (англ.)
Холстон
Трейлер (англ.)
Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм
Трейлер (япон., рус.суб.)
Клиника счастья
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Как выглядят счастливые дети со всего света (фото) Листайте галерею до конца!
Леди
Жасмин вышла в свет в плетеной шляпке Dior за 107 тысяч рублей Певица показала новый модный образ
Здоровье
Умерла фем-просветительница и секс-блогер Татьяна Никонова Ей было 43 года.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь