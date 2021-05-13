Седокова, Долина, Киркоров снялись в новом музыкальном шоу

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На телеканале «Россия 1» готовится большая премьера — новое музыкальное шоу-расследование «Я вижу твой голос».

По правилам проекта в каждом выпуске участник и команда экспертов знакомятся с героями, которые за весь выпуск шоу не проронят ни слова. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер — кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик, предстоит узнать звездным участникам.

Один из первых артистов, рискнувших принять участие в игре, Филипп Киркоров признался:

Я на кураже, на адреналине, я постараюсь не пропустить талант и найти новое имя. У меня легкая рука, достаточно опыта и обычно шестое чувство меня не подводит. Но что говорить, и на старуху бывает проруха. Филипп Киркоров

«Я вижу твой голос» — адаптация популярного во всем мире шоу I can see your voice. Это музыкальный квест, в котором участники проводят музыкальное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Если до финала дойдет певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион. Ведущим российской версии шоу стал Владимир Маркони.