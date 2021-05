Седокова, Долина, Киркоров снялись в новом музыкальном шоу

«Я вижу твой голос» — адаптация популярного во всем мире шоу I can see your voice. Это музыкальный квест, в котором участники проводят музыкальное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Если до финала дойдет певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион. Ведущим российской версии шоу стал Владимир Маркони.