ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной

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Телеканал ТНТ свернет проект «ББ шоу», который вели Ольга Бузова и Ксения Бородина. О проведении финальных съемок программы сообщает «Собеседник».

По данным издания, продюсеры решили закрыть передачу «за считаные дни», удивив даже сотрудников съемочной группы. Последние отснятые выпуски выйдут до конца апреля. Источник издания подчеркивает:

Решение о закрытии шоу стало полной неожиданностью. У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше... Мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом.

По какой причине программу решили закрыть, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали о том, что Бузова получила собственное шоу на ТНТ. Это произошло после того, как звезда отказалась участвовать в реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю».