Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания

7 лет в эфире, 13 сезонов, 70 эпизодов — если вы скучаете по «Дому 2», то американское шоу, выходящее на канале Lifetime, может стать не просто достойной, но и долгоиграющей альтернативой. Тем более, сюжет интригующий — несколько заранее подобранных специалистами пар вступают в брак прямо… в первый день знакомства. Потом отправляются в свадебное путешествие, а по возвращении некоторое время живут вместе и проходят ряд испытаний, чтобы понять, разводиться им или создавать настоящую семью. Между прочим, за все время с проекта таким образом вышли 24 пары супругов, половина из них до сих пор вместе, что позволило продюсерам запустить спин-офф «Женатых...» — «И жили они долго и счастливо» — как раз про дальнейшую совместную жизнь героев шоу.
Пока на российском телевидении запускается очередной сезон «Холостяка», американский канал Fox идет в ногу со временем и фем-повесткой. Здесь главная героиня шоу — успешная и самодостаточная красотка Кристи. Ей 41 год, и для полного счастья ей не хватает… нет, не мужа, как вы подумали, а ребенка. Поэтому из 15 кандидатов она при помощи различных испытаний и тестов (включая медицинские) будет выбирать самого подходящего на роль папаши. Приятный бонус: ведет шоу очаровательная Кристин Дэвис, чья Шарлотта из «Секса в большом городе» уж точно знает, как подобрать идеального отца для своих будущих детей.
«Внешность — не главное!», — подумали авторы любопытного российского реалити-шоу «Страшная любовь» и нацепили на участников жуткие маски, в которых те должны знакомиться друг с другом, а потом ходить на свидания и всячески флиртовать. В ход идут интеллект, шарм и чувство юмора. Лишь в финале сложившаяся пара — в самом прямом смысле — сбрасывает маски, чтобы оценить друг друга на вид. Вот тут и предстоит ответить на главный вопрос — что же все-таки важнее: внешняя красота или богатый внутренний мир?
В еще одном необычном американском dating-шоу из нашей подборки участникам запрещено говорить друг с другом, зато можно… танцевать! Герои по отдельности разучивают движения и постановку, а затем встречаются в каком-нибудь романтичном месте и пробуют исполнить совместный танец. Такое вот оригинальное знакомство, которое может продолжиться вторым, уже традиционным свиданием, а может и провалиться. Тренирует героев и следит за процессом не кто-нибудь, а звезда кинохита «Шаг вперед» Дженна Деван.
Для тех, кто хочет смотреть одновременно шоу и про путешествия, и про любовь, японцы придумали идеальный формат: отправить в это самое путешествие семерых одиноких незнакомцев, выдав им в качестве средства передвижения симпатичный розовый фургон. На японском телевидении «Автобус любви» курсировал с начала нулевых в течение 10 лет, а в 2017-м его перезапустил Netflix и отправил героев строить любовь, колеся по Азии, а позже — по Африке.
После знакомства с одним из самых неоднозначных dating-шоу в истории американского (а может и мирового) телевидения вы точно сможете сказать, что теперь видели все. Буквально. Ведь здесь герои ходят на свидания и строят отношения… в чем мать родила. При этом их отправляют в самые живописные уголки света — то в Панаму, то на Филиппины, то на роскошнейший Бора-Бора. И оставляют в этих райских декорациях без интернета, гаджетов, телефона и, как уже отмечалось выше, без одежды. Короче говоря, полное разоблачение — для самого тесного знакомства... Впрочем, самые интимные места все-таки будут скрыты от зрительских глаз — нет, не пальмовым листом, но эффектами размытия на монтаже.
Пять свиданий за один вечер? Легко, если вы герой шоу Netflix «Калейдоскоп свиданий». Нюансы вроде национальности, вероисповедания, пола или сексуальных предпочтений — не помеха, ведь при таком количестве новых знакомств шансы найти спутника жизни или просто того, с кем захочется провести время снова и уже без камер, увеличиваются в разы. Но всем ли повезет?
Невероятно, но в Индии есть своя Роза Сябитова — Сима Тапария работает профессиональной свахой и подбирает соотечественникам женихов и невест со всего света для заключения договорных браков. Как правило, у Симы для каждого клиента есть несколько кандидатур, которые после череды встреч и свиданий отсеиваются главным героем (иногда при участии его родственников). Параллельно авторы шоу завлекают зрителей плотным знакомством с индийской культурой и порой шокирующими местными традициями.
«Секрет»
Что будет, если смешать «Любовь с первого взгляда» и «Давай поженимся»? Новое dating-шоу, в котором бывшие возлюбленные Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев с изрядной долей иронии сватают незнакомых друг с другом парней и девушек, выведывая их секреты, — даже самые постыдные и интимные. При удачном раскладе состоявшейся паре предлагают пройти итоговый тест на совместимость и, возможно, даже выиграть денежный приз.