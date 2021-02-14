Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания

7 лет в эфире, 13 сезонов, 70 эпизодов — если вы скучаете по «Дому 2», то американское шоу, выходящее на канале Lifetime, может стать не просто достойной, но и долгоиграющей альтернативой. Тем более, сюжет интригующий — несколько заранее подобранных специалистами пар вступают в брак прямо… в первый день знакомства. Потом отправляются в свадебное путешествие, а по возвращении некоторое время живут вместе и проходят ряд испытаний, чтобы понять, разводиться им или создавать настоящую семью. Между прочим, за все время с проекта таким образом вышли 24 пары супругов, половина из них до сих пор вместе, что позволило продюсерам запустить спин-офф «Женатых...» — «И жили они долго и счастливо» — как раз про дальнейшую совместную жизнь героев шоу.