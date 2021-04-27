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27 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере

Звезды кино и шоу-бизнеса посетили премьеру картины «Человек божий»

В Москве продолжается 43-й Международный кинофестиваль. В рамках конкурсной программы смотра состоялась премьера фильма «Человек божий» с Александром Петровым в одной из ключевых ролей. 

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Картину о жизни православного святого, Нектария Эгинского, первым зрителям представили режиссер и сценарист картины Елена Попович, продюсер Александрос Поттер и актеры — Александр Петров и девятилетняя Вера Муратова.

В числе звездных гостей премьеру посетили Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Анна Банщикова, Полина Ауг, а также члены жюри ММКФ — Милош Бикович, Нигина Сайфуллаева, бразильский режиссер Карим Айнуз и композитор Юрий Потеенко.

Фильм сербско-американского режиссера Елены Попович расскажет об одном из самых почитаемых в Греции святых Нектарии Эгинском, прошедшем долгий путь от диакона до епископа, пережившем предательство и изгнание, лишения и полное забвение, чтобы вновь начать все сначала.

Как отмечает Александр Петров, эта роль стала непростой для него не только в драматическом, но и в языковом плане: 

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Это мой первый опыт работы на английском языке, в начале было не просто, поскольку мы думаем на русском, но поддержка и вовлеченность всей команды рассеяла все сложности, и я очень рад, что мой первый опыт съемок на иностранном языке начался именно с этого фильма.
Александр Петров

В широкий прокат фильм «Человек божий» выйдет летом 2021 года.

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