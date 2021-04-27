Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере

В Москве продолжается 43-й Международный кинофестиваль. В рамках конкурсной программы смотра состоялась премьера фильма «Человек божий» с Александром Петровым в одной из ключевых ролей.
Картину о жизни православного святого, Нектария Эгинского, первым зрителям представили режиссер и сценарист картины Елена Попович, продюсер Александрос Поттер и актеры — Александр Петров и девятилетняя Вера Муратова.
В числе звездных гостей премьеру посетили Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Анна Банщикова, Полина Ауг, а также члены жюри ММКФ — Милош Бикович, Нигина Сайфуллаева, бразильский режиссер Карим Айнуз и композитор Юрий Потеенко.
Фильм сербско-американского режиссера Елены Попович расскажет об одном из самых почитаемых в Греции святых Нектарии Эгинском, прошедшем долгий путь от диакона до епископа, пережившем предательство и изгнание, лишения и полное забвение, чтобы вновь начать все сначала.
Как отмечает Александр Петров, эта роль стала непростой для него не только в драматическом, но и в языковом плане:
Это мой первый опыт работы на английском языке, в начале было не просто, поскольку мы думаем на русском, но поддержка и вовлеченность всей команды рассеяла все сложности, и я очень рад, что мой первый опыт съемок на иностранном языке начался именно с этого фильма.
В широкий прокат фильм «Человек божий» выйдет летом 2021 года.