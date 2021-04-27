Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере

Это мой первый опыт работы на английском языке, в начале было не просто, поскольку мы думаем на русском, но поддержка и вовлеченность всей команды рассеяла все сложности, и я очень рад, что мой первый опыт съемок на иностранном языке начался именно с этого фильма.