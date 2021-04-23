Цыганов удивил гримом для новой роли

Евгений Цыганов опубликовал в инстаграме свое фото в образе для новой роли. Актер задействован в новом спектакле «Мастерской Петра Фоменко» — «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репитиция».
Цыганову в постановке досталась главная роль — режиссера. На снимке он практически неузнаваем благодаря гриму: для роли актера заметно «состарили». Некоторые комментаторы отметили его уставший вид, другие и вовсе запутались: «Тебя под Крымова загримировали? Или под Петра Фоменко все-таки?».
Как сообщается на официальном сайте театра, «Генеральная репетиция» в постановке Дмитрия Крымова — это «попытка в сюжет оперы встроить обстоятельства жизни режиссера-постановщика и сместить музыкальный материал в новый фокус человеческих и производственных отношений людей театра».
Премьера спектакля состоится 29 апреля.